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7 غارات أمريكية وبريطانية جديدة على قواعد عسكرية للحوثيين في اليمن

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استهداف الحوثيين
أ أ
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استهدفت أمريكا وبريطانيا مواقع جديدة للحوثيين عبر 7 غارات متواصلة  أبرزها قاعدة "الديلمي" الجوية شمالي العاصمة.

الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأجزاء الجنوبية:اضافة اعلان


كما استهدفت الغارات معسكريين في الأجزاء الجنوبية، إضافة إلى مخازن السلاح في جبل "نُقُم" شرقي صنعاء.

الحوثيون استهدفوا سفينة شحن أمريكية:


جاء ذلك ردا على استهداف الحوثيين،  سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين  إنّ القوات البحرية للجماعة استهدفت سفينة الشحن الأميركية "أوشن جاز" (OCEAN JAZZ) في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة.

وأضاف أنّ الحوثيين على استعداد للردّ على الهجمات الأميركية والبريطانية باستهداف كافة مصادر التهديد في البحر الأحمر.

أمريكا تتهم إيران بالتورط في الهجمات:


وفي وقت سابق ، قال قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر إنّ إيران "متورطة بشكل مباشر للغاية" في هجمات الحوثيين على السفن، لكنّه امتنع عن القول إنّ طهران تقف وراء هجمات محددة.

وأقرّ كوبر  بتوسّع الهجمات المرتبطة بإيران، من تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى مياه عبر الشرق الأوسط.


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