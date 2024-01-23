7 غارات أمريكية وبريطانية جديدة على قواعد عسكرية للحوثيين في اليمن

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استهدفت أمريكا وبريطانيا مواقع جديدة للحوثيين عبر 7 غارات متواصلة أبرزها قاعدة "الديلمي" الجوية شمالي العاصمة.
الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأجزاء الجنوبية:
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كما استهدفت الغارات معسكريين في الأجزاء الجنوبية، إضافة إلى مخازن السلاح في جبل "نُقُم" شرقي صنعاء.
الحوثيون استهدفوا سفينة شحن أمريكية:
جاء ذلك ردا على استهداف الحوثيين، سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إنّ القوات البحرية للجماعة استهدفت سفينة الشحن الأميركية "أوشن جاز" (OCEAN JAZZ) في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة.
وأضاف أنّ الحوثيين على استعداد للردّ على الهجمات الأميركية والبريطانية باستهداف كافة مصادر التهديد في البحر الأحمر.