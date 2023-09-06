ضربات استباقية بالكويت.. ضبط طن ونصف حشيش و19 مليون حبة مخدرة

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أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية العميد محمد قبازرد أن الكويت في حرب حقيقية مع آفة المخدرات.





المخدرات في الكويت: اضافة اعلان



ضبطيات المخدرات:



وأوضح في تصريحات خاصة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن تلك الآفة ليست مشكلة دولة الكويت فقط لكنها مشكلة تمتد إلى كل دول العالم، وحتى أكبر الدول تشهد عمليات تهريب.وأضاف "قبازرد" أن الكويت بحمد الله لا يتسرب إليها سوى النزر اليسير جداً أما الغالبية العظمى فيتم ضبطها.وتابع قائلا في حديثه :" ليس في الكويت جريمة منظمة، والقانون يطبق على الجميع وأغلب محاولات التهريب يتم إحباطها".كما نوّه أن كلام السوشيال ميديا عن غض القانون النظر عن بعض المتنفذين غير صحيح ولا يوجد أحد فوق المحاسبة بدليل ما نراه من أسماء داخل السجون.وأشار إلى أن دول الخليج مستهدفة لقربها من دول إنتاج المخدرات فضلاً عن ثراء مواطنيها، ومع ذلك فتشديد الرقابة لم يترك في البلاد مجالاً للجريمة المنظمة.وعن إحصائيات الضبطيات، ذكر أن الإدارة أحالت إلى نيابة المخدرات منذ بداية هذا العام 1667 قضية، فضلاً عن ضبط نحو 18.857 مليون حبة مؤثرات عقلية.كما تم ضبط أكثر من 1.5 طن حشيش و528 كيلو لاريكا و140 كيلو شبو.ونوه أيضا أن انخفاض نسبة تعاطي الهيرويين يعود إلى تشديد الرقابة على تهريبه من دول الإنتاج ومراقبة الطرود البريدية القادمة من تلك الدول.