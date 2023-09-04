فرنسا من الداخل.. إنهاء حياة امرأة على يد زوجها كل 3 أيام

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بالرغم من ادعاء الحريات وتوجيه التهم للدول الإسلامية بأنها مضطهدة للمرأة، كشفت صحف فرنسية عن نهايات مروعة لحياة النساء الفرنسيات.





مقتل الزوجات الفرنسيات على يد أزواجهن:



الداخلية الفرنسية:



وكانت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، ذكرت أن عدد النساء اللواتي لقين حتفهن في أحداث عنف على يد شركائهن -الحاليين أو السابقين- بلغ العام الماضي 118 امرأة.وأوضحت الصحيفة أن العدد لا يكاد يختلف عن عام 2021، منوهة أن المتوسط وصل إلى مقتل امرأة واحدة كل 3 أيام في فرنسا.ونقلت الصحيفة نتائج دراسة أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، والتي أكدت أن 145 حالة قتل في إطار عنف زوجي أحصيت في 2022، 118 بينها من النساء، بزيادة بنحو 6% عن الرقم المسجل عام 2021.وسجلت الدراسة ارتفاعاً كبيراً في محاولة قتل الشركاء بنسبة 45%، حيث سجلت 366 حالة العام الماضي، 267 منها بين النساء.ووفق الدراسة، فإن 37 امرأة من الضحايا الـ118 عانين من العنف في وقت سابق، 24 منهن فقط بلّغن بذلك.في حين تقدمت 16 منهن فقط بشكاوى رسمية للأجهزة الأمنية ضد المعتدين عليهن.من جهتها ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن الصراعات بين الشريكين تبقى السبب الرئيسي للقتل بنسبة 26%، في حين يأتي رفض إنهاء العلاقة في المرتبة الثانية بنسبة 23%.