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تحدثت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع ثلاث كابلات عالمية للاتصالات والانترنت تمر عبر مياه البحر الأحمر.

انقطاع 3 كابلات اتصالات دولية تمر عبر البحر الأحمر



وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن ثلاث كابلات دولية تمر عبر البحر الأحمر وتوفر الانترنت والاتصالات حول العالم انقطعت، الاثنين، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن ذلك، وفقًا لـ"الأناضول".ونقلا عن بيان لشركة "أتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن"، ومقرها هونغ كونغ، قالت الوكالة إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل "آسيا-إفريقيا-أوروبا1" وكابل "أوروبا-الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف".وذكرت الشركة أن انقطاع الكابلات أثر على 25 بالمئة من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه "هام" لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا.وقالت الشركة إنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع.

"الحوثي" يتهمون الولايات المتحدة وبريطانيا بقطع الكابلات



وفي السياق، اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية السبت الماضي، الولايات المتحدة وبريطانيا، بالتسبب في خلل بكابلات الاتصالات الدولية في البحر الأحمر.وقالت الجماعة في بيان صادر عن وزارة النقل بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) إن "الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا والولايات المتحدة تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر، ما عرّض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر".ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بخصوص تلك الاتهامات.ويشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر "للتضامن مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.ومع تعرضهم لغارات من واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية المارة عبر البحر الأحمر ضمن أهدافهم العسكرية، ويشترطون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب على غزة.