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على رأسهم نائب قائد فيلق القدس.. أمريكا تستهدف داعمي الحوثي بعقوبات جديدة

الحوثيين
أرشيفية
أ أ
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فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على داعمي الحوثي بينهم وحدات رئيسية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب قائده.
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عقوبات تستهدف نائب قائد فيلق القدس:

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تستهدف نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعضواً في جماعة الحوثي، إضافة إلى مالك ومشغل سفينة تُستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم الجماعة.
وأظهرت مذكرة حكومية، اليوم، أن بريطانيا أضافت خمسة تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران وواحداً بموجب نظام العقوبات على اليمن.

مواصبلة استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر:

بدوره، هدد المتحدث باسم الحوثي محمد عبدالسلام باستمرار الهجمات على سفن الشحن المتجهة إلى الاحتلال والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكداً أنها لن تتوقف.
وكان مسؤولان دفاعيان أمريكيان قد قالا لشبكة (سي إن إن): إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا ضربات جديدة ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، ووفقاً للشبكة فإن الضربات الجديدة استهدفت أقل من 10 مواقع، وهو عدد أقل من العملية المشتركة الأولى التي تمت في 11 يناير وضربت أكثر من 30 هدفاً حوثياً.

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