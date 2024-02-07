أ أ

أعلن مرصد نت بلوكس المعني بمتابعة خدمة الإنترنت، عن انقطاع الإنترنت بالسودان مع خروج 3 شركات للاتصالات عن الخدمة.

اضافة اعلان



انقطاع الإنترنت في البلاد



الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 4.1 مليار دولار



وأوضح حسب "العربية"، أن مشغلي الإنترنت الثلاثة الرئيسيين في السودان خرجوا عن الخدمة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في البلاد.فيما وجهت وكالة الأنباء الحكومية الاتهام لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء ذلك.يذكر أن خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان، تغطي 3 شبكات وهي "إم تي إن سودان" و"زين سودان" و"سوداني" بالإضافة إلى شبكة كنار التي توفر خدمات الإنترنت فقط.قي الوقت نفسه، أطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانيًا لجمع مبلغ يصل إلى 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر الحاحا للمدنيين في السودان وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.