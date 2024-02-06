"الفاو" يحذر من تهديد خطير لدول الخليج.. ما الأمر؟

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حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الثلاثاء، من أن اجتياح الجراد الصحراوي للسودان سيهدد مصر ودول الخليج العربي إن لم تتم مجابهته عاجلاً. اضافة اعلان





أزمة الجراد الصحراوي:



التدخل العاجل لحل أزمة الغذاء في السودان:



ووصف ممثل المنظمة في السودان، آدم ياو، في مؤتمر صحفي بجنيف عبر تقنية التواصل المرئي، أزمة الجراد الصحراوي بأنها "تهديد كبير سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب الدائرة في السودان".وأضاف أن كارثة انتشار الجراد في السودان تسببت في دمار الزراعة ما يزيد من تفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد الذي يعاني اكثر من 17.7 مليون شخص فيه من نقص فادح في الغذاء.وذكر أن المنظمة عالجت أكثر من 133 ألف هكتار وتراقب اكثر من 23 ألف هكتار متضرر في السودان من أزمة الجراد الصحراوي، مؤكدا أن الجهود لا تكفي لاحتواء هذه الأزمة.وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل أزمة الغذاء في السودان، مشيراً إلى أن المنظمة تحتاج إلى 104 ملايين دولار لمجابهتها داعيا أطراف الصراع هناك إلى وقف العدوان.