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"الفاو" يحذر من تهديد خطير لدول الخليج.. ما الأمر؟

غزو الجراد - جراد صحراوي - ا لفاو
أرشيفية - الفاو - الجراد الصحراوي
أ أ
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حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الثلاثاء، من أن اجتياح الجراد الصحراوي للسودان سيهدد مصر ودول الخليج العربي إن لم تتم مجابهته عاجلاً.اضافة اعلان

أزمة الجراد الصحراوي:

ووصف ممثل المنظمة في السودان، آدم ياو، في مؤتمر صحفي بجنيف عبر تقنية التواصل المرئي، أزمة الجراد الصحراوي بأنها "تهديد كبير سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب الدائرة في السودان".

وأضاف أن كارثة انتشار الجراد في السودان تسببت في دمار الزراعة ما يزيد من تفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد الذي يعاني اكثر من 17.7 مليون شخص فيه من نقص فادح في الغذاء.

التدخل العاجل لحل أزمة الغذاء في السودان:

وذكر أن المنظمة عالجت أكثر من 133 ألف هكتار وتراقب اكثر من 23 ألف هكتار متضرر في السودان من أزمة الجراد الصحراوي، مؤكدا أن الجهود لا تكفي لاحتواء هذه الأزمة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل أزمة الغذاء في السودان، مشيراً إلى أن المنظمة تحتاج إلى 104 ملايين دولار لمجابهتها داعيا أطراف الصراع هناك إلى وقف العدوان.

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