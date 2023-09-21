الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أدلت باعترافات مثيرة

اليمن.. سقوط خلية "العمليات الإيذائية" التابعة لمليشيا الحوثي

2023-09-21_21-49-33
سقوط خلية "العمليات الإيذائية" التابعة لمليشيا الحوثي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال وزير الإعلام اليمني إن سقوط عناصر خلية ما تسمى وحدة "العمليات الإيذائية" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في كمين محكم للقوات المشتركة في الساحل الغربي أثناء محاولتها زرع عبوات ناسفة في الخط الرئيسي غرب محافظة تعز، يؤكد النهج التصعيدي للمليشيا وعدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة واحلال السلام.اضافة اعلان

 مليشيا إرهابية

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" اعترافات عناصر الخلية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في عدد من الطرق بمحافظة تعز "المحُاصرة" دون تفريق بين اهداف عسكرية ومدنية، والمشاهد التي ضبطت بحوزتها وأكدت استهدافها سيارات مدنية ودراجات نارية، يؤكد المؤكد عن كونها مليشيا إرهابية لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، ولا تجيد سوى القتل والسلب والنهب والتدمير".

المجتمع الدولي

وأضاف :" المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بادانة هذه الممارسات الاجرامية التي تكشف الموقف الحقيقي للمليشيا الحوثية من السلام، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لوقف انشطتها الإرهابية التي تفاقم الأوضاع الانسانية ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء، وضمان عدم افلاتهم من العقاب".



اقرأ أيضا

بايدن
10:18 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تصعيد جديد.. البيت الأبيض يعلن قرار بايدن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"

نقل الموتى
9:07 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

مشهد تنفطر له القلوب.. نقل موتى زلزال المغرب المدمر عبر الدواب

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
8:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

وزير الخارجية: المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة تحتّم العمل الجماعي لمواجهتها

تلوث الهواء
6:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)

اقرأ أيضا

هجوم إلكتروني على أنظمة محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية

المغرب يرصد نحو 12 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

لأول مرة في التاريخ.. ملك بريطانيا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

"كنتُ أشعر أنني أزيل جزءًا مني".. ذكريات مؤلمة لمسلمات فرنسا عن حظر العباءة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان 8:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

وزير الخارجية: المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة تحتّم العمل الجماعي لمواجهتها

لقاء وزير الدفاع 2:08 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الدفاع يلتقي وفد صنعاء تأكيدًا على دعم المملكة لليمن

53532_large 9:37 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أمريكا تشيد بدور المملكة وجهودها في إحياء مفاوضات السلام باليمن

ألغام الحوثيين 5:46 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

كارثة عبر تاريخ اليمن.. 4281 طفلاً ضحايا ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية

اقرأ أيضا

5532626 2
8:58 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

320d8030-57a5-11ee-8125-4f96df287271
8:05 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

إجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ

زلزال المغرب 14
4:03 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

000_9PN7HA
1:23 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

الطقس - الرياض - سحب - امطار
9:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن