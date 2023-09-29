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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان

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وزارة الخارجية
أ أ
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أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار المملكة الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم في عدد من أقاليم جمهورية باكستان الإسلامية وأدت ألى مقتل واصابة العديد من الإبرياء.اضافة اعلان
وقالت الوزارة في بيانها، أنها تجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان.


تضامن المملكة مع باكستان حكومة وشعباً

وأعلنت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.
وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


تفجير مسجد وسقوطه على رأس المصلين

ووقع تفجير في مسجد آخر ما أدى الى سقوط سقفه فوق رأس المصلين، وقتل أربعة أشخاص ومازالت أجهزة الإغاثة تقوم بمحاولات لإنقاذ مصابين، ربما يكون هناك قتلى بينهم.



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