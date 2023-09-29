المملكة تُدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة في باكستان

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أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار المملكة الشديدين للهجمات
الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم في عدد من أقاليم جمهورية باكستان الإسلامية وأدت
ألى مقتل واصابة العديد من الإبرياء.
وقالت الوزارة في بيانها، أنها تجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان.
وأعلنت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها
الشقيق في هذا الحدث الجلل.
تضامن المملكة مع باكستان حكومة وشعباً
وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.