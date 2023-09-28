قتلى ومصابين في إطلاق نار بهولندا

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قالت الشرطة الهولندية إن شخصين على الأقل قتلا في مدينة روتردام جنوبي البلاد، اليوم الخميس، بعد أن فتح مسلح النار في موقعين منفصلين.



القبض على مشتبه به اضافة اعلان







وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار في روتردام، وفق "رويترز.



وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب.





وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.



إطلاق نار



وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب.





وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.