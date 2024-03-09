الكويت تحدد مواعيد دفن الجنائز في رمضان

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حددت الكويت مواعيد دفن الجنائز في شهر رمضان الكريم، حيث أصدرت بلدية الكويت تعميمًا إداريًا بشأن مواعيد دفن الجنائز خلال فترة (شهر رمضان المبارك).



مواعيد دفن الجنائز:



حريق 12 سيارة في الكويت:



وحسب البيان، فقد تقرر بأن تكون مواعيد الدفن الساعة 11 صباحا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح.وأوضحت في تعميمها بأن مواعيد الدفن ستخفف على أهالي المتوفين اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك.وأشارت إلى أن هذا التعميم قد جاء بمناسبة شهر رمضان المبارك وحرصا على صحة وسلامة المشيعين للجنائز في المقابر.وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا صادما، يوثق نشوب حريق في 12 سيارة في منطقة مبارك الكبير بالكويت.ونشرت الفيديو صحيفة "المجلس"، وعلقت عليه بالقول : " قوة الإطفاء تكافح حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير".ويظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران في السيارات، فيما يقوم الدفاع المدني بإخماد الحريق.وأفادت مصادر أن شابا قام بإحراق السيارات المتوقفة أمام المنازل بسبب خلاف عائلي.