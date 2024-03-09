السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الكويت تحدد مواعيد دفن الجنائز في رمضان

ت
مقابر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حددت الكويت مواعيد دفن الجنائز في شهر رمضان الكريم، حيث أصدرت بلدية الكويت تعميمًا إداريًا بشأن مواعيد دفن الجنائز خلال فترة (شهر رمضان المبارك).

مواعيد دفن الجنائز:اضافة اعلان

 وحسب البيان، فقد تقرر بأن تكون مواعيد الدفن الساعة 11 صباحا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح.
وأوضحت في تعميمها بأن مواعيد الدفن ستخفف على أهالي المتوفين اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أن هذا التعميم قد جاء بمناسبة شهر رمضان المبارك وحرصا على صحة وسلامة المشيعين للجنائز في المقابر.

حريق 12 سيارة في الكويت:

وفي وقت سابق، أظهر  مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا صادما، يوثق نشوب حريق في 12 سيارة في منطقة مبارك الكبير بالكويت.
ونشرت الفيديو صحيفة "المجلس"، وعلقت عليه بالقول : " قوة الإطفاء تكافح حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير".
ويظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران في السيارات، فيما يقوم الدفاع المدني بإخماد الحريق.
وأفادت مصادر أن شابا قام بإحراق السيارات المتوقفة أمام المنازل بسبب خلاف عائلي.

اقرأ أيضا

3 قتلى وجرحى.. شاهد لحظة انهيار مبنى سكني بدولة عربية

الشرطة في دولة خليجية تطلب من المواطنين عدم الخروج من المنازل لهذا السبب

حكم قضائي يدين رئيس أمريكا السابق في "فضيحة أخلاقية"

رئيسة مولدوفا تتهم روسيا بمحاولة تنفيذ انقلاب في بلادها

اليوم 153.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الكويت 7:28 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

بينهم 4 من مواطني الخليج.. الكويت تسحب جنسيتها من 11 شخصًا

الكويت 8:04 م السبت، 02 مارس 2024

الكويت تحظر التجمعات والمسيرات دون ترخيص

مخدرات 12:13 ص الأحد، 25 فبراير 2024

الإطاحة بشخص بحوزته مليون حبة كبتاجون وكميات ضخمة من الحشيش والبودرة في دولة خليجية

أحمد السعدون - رئيس مجلس الأمة الكويتي 12:26 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة