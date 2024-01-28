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أول رد من الحكومة الأردنية على مقتل 3 عسكريين أمريكيين بطائرة مسيرة

طائرة مسير
مسيرة
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كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن.

أمريكا تعلن مقتل 3 عسكريين والأردن ينفي:



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل 3 عسكريين وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

رد الحكومة الأردنية على مقتل الجنود:


من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم ليست في الأردن.

وتشهد المنطقة توترات شديدة تسببت فيها قوات الاحتلال بعدوانها على قطاع غزة ما أدى لهجوم الحوثيين على مصالح صهيونية وأمريكية.

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الهجوم على قاعدة أمريكية:



وقبل شهرين أعلنت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.


وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد يوم الثلاثاء وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وأوضح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة ردت باستخدام طائرة AC-130 الموجودة بالفعل في الهواء وضربت سيارة تقل مسلحين، وفق ما ذكرته.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه أول رد علني على الأراضي العراقية على هجمات الطائرات بدون طيار، لكن سينغ قال إنه كانت هناك ردود سابقة لم يتم الإعلان عنها.


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