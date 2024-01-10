الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير.. ماذا يحدث جنوب البحر الأحمر؟

البحرية الأمريكية
القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.اضافة اعلان

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير

وأوضحت حسب "العربية"، أن الحوثيين شنوا هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على جنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن قواتها أسقطت 18 مسيرة و3 صواريخ خلال هجوم الحوثي على جنوب البحر الأحمر، مبينة أن هذا هو الهجوم 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 من نوفمبر.


ونقلت "CNN" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم تضمن ما مجموعه 24 طائرة بدون طيار وصواريخ.

توتر الموقف في البحر الأحمر

في الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألماني: إن الموقف المتوتر في البحر الأحمر وتأخر وصول السفن، يؤدي لتكاليف إضافية على الشركات الألمانية، لافتة إلى أنه ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات لحماية مسارات الشحن بما في ذلك إجراءات عسكرية.


استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر

وأمس، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية  أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلاً بحريًا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

نشاط مريب في البحر الأحمر

وكشفت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، أنها تلقت تقارير عن نشاط مريب جنوب غربي المخا باليمن، موضحة أن ناقلة شاهدت ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ قرب اليمن.


الفرقاطة ريتشموند في طريقها إلى البحر الأحمر


يأتي هذا في وقت صرح فيه وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن الفرقاطة ريتشموند في طريقها إلى البحر الأحمر؛ لضمان احتفاظ بلاده بوجود كبير في مواجهة هجمات الحوثي.

اقرأ أيضا

"البنتاجون" يخرج عن صمته ويكشف الغموض: هذا سر دخول "أوستن" المستشفى

حيلة تفوق الوصف يقوم بها مهربون للتسلل إلى دولة خليجية

أبرزها "الانتخابات الأمريكية".. 4 مخاطر متوقعة تهدد العالم في 2024

دولة تعلن حالة الطوارئ بعد هروب أخطر زعيم عصابة من السجن

حقيقة وقف سيريلانكا إرسال العمالة المنزلية للكويت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بوارج 8:54 م السبت، 16 ديسمبر 2023

البنتاغون: مدمرة أمريكية تشتبك مع 14 مسيّرة فوق البحر الأحمر

مدمرة 8:01 م السبت، 16 ديسمبر 2023

مدمّرة بريطانية تُسقط مسيّرة هجومية في البحر الأحمر

قفقثف 8:03 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

"ميرسك" تعلن وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر

اقرأ أيضا

تشييع شهداء غزة
6:41 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أول دولة تمنح جنسيتها للفلسطينيين الفارين من الحرب على غزة

رئيس وزراء فرنسا
6:07 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

"شاذ جنسيًا من أصول يهودية عربية".. من هو رئيس وزراء فرنسا ابن الـ 34 عامًا؟

zSmanf0U
5:40 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

حريق هائل يلتهم مصنعاً كبيراً في إيران وسقوط عدد من المصابين

تشييع شهداء غزة
4:34 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

إصابة 59167.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23210 شهداء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

البحرية الأمريكية
9:28 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير.. ماذا يحدث جنوب البحر الأحمر؟

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
9:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

الموارد البشرية
8:26 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مكاتب الاستقدام تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية

حساب المواطن
8:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء إيداع دفعة يناير.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

طقس مستقر
7:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وأمطار بمكة والمدينة

استقرار الطقس
6:35 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للعمال قبل مغادرة المنزل: مستقر بمعظم المناطق