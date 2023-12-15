"ميرسك" تعلن وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر

أ أ

أعلنت شركة الشحن الدنمركية "إيه.بي مولر ميرسك" اليوم، وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة "ميرسك" للشحن البحري قررت وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر. اضافة اعلان





وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر



تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا



استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



ونقلت عن متحدث باسم الشركة تأكيده وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا حول أفريقيا.وأكد أنه في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرت الشركة تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر.وفي بيان لها أكدت شركة ميرسك أن سفينتها ميرسك جبل طارق استُهدفت بصاروخ في أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة.يأتي هذا في وقت أفادت فيه شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بتضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا غربي اليمن.وكان الحوثيون أعلنوا استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى دولة الاحتلال، بعد سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصّة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".