الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين القادم.. "الجنائية الدولية" تعرض جرائم دارفور على مجلس الأمن الدولي

الدعم السريع تستولي على مدينة الجنينة في دارفور
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت وسائل إعلامية اليوم الخميس، عن تقرير أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات في إقليم دارفور.

قوات الدعم السريع:اضافة اعلان

 ومن المقرر أن يُعرض رسميا على مجلس الأمن الدولي الإثنين القادم، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالقوف وراء الجرائم.

وفي التقرير المكون من 19 صفحة يؤكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وأن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.

مقابر جماعية في دارفور:

وأشار إلى أن المحكمة في 13 يوليو فتحت تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، متعهداً بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل الماضي.

وشدد خان على ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين، مبيناً أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسيين ومستندات أخرى، ولا تزال تعكف على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.

اقرأ أيضا

بشكل مؤقت .. دولة خليجية جديدة تقرر وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر

دولة عربية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

لحظات مرعبة.. أمواج عاتية تجتاح قاعدة عسكرية أمريكية

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف طائرة "الأسرى" وتطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن

بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاءاستهداف قوات التحالف وحدة صحية بصعدة في اليمن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اشتباكات السودان 4:49 ص الإثنين، 22 يناير 2024

الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف قتيل جراء حرب السودان

WhatsApp Image 2024-01-21 at 1.22.30 AM 2:45 ص الأحد، 21 يناير 2024

دولة أوروبية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل

WhatsApp Image 2024-01-20 at 11.45.06 PM 12:59 ص الأحد، 21 يناير 2024

الرئاسة الفلسطينية: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة مستقلة وليس الحديث عن حل الدولتين

عبد الفتاح البرهان 7:15 م السبت، 20 يناير 2024

تجميد عضوية السودان في "إيقاد"

اقرأ أيضا

تشييع شهداء غزة
2:55 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قصف غزة.. استشهاد 25700 فلسطيني وإصابة 63740 آخرين منذ 7 أكتوبر

47456غ4
2:26 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيا(فيديو)

محمد صباح السالم الصباح
12:46 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أمير الكويت يُعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

زلزال
9:24 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نيوم
8:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

2024-01-25_18-56-59
7:40 م الخميس، 25 يناير 2024

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 سودانيين من الموت عطشا في صحراء عربية

2024-01-25_18-06-02
7:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. المرأة المهجورة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال
5:32 م الخميس، 25 يناير 2024

متى تصدر نتائج الأهلية للدفعة الجديدة؟.. حساب المواطن يجيب

أفعى
5:31 م الخميس، 25 يناير 2024

أخطرها" الأبتر والنفاثة وزائفة القرنين".. 26 أفعى تنتشر في الجزيرة العربية