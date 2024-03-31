السودان.. موجة نزوح واسعة بجنوب كردفان

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قالت منظمة الهجرة الدولية، إن ولاية جنوب كردفان، جنوبي السودان، تشهد موجة نزوح واسعة جراء اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.





موجة نزوح واسعة بجنوب كردفان



وقالت "الهجرة الدولية"، في بيان، امس السبت: "اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بقرية الكويك، بمحلية الريف الشرقي، بولاية جنوب كردفان".ونقلت عن الفرق الميدانية التابعة لها، أن الاشتباكات "أدت إلى نزوح واسع النطاق من محلية الريف الشرقي".وتابع البيان، أن "نحو 204 أسر غالبيتها نزحت سابقًا من مدينة كادوقلي، بجنوب كردفان، للنزوح الثانوي، بحثًا عن مأوى في قرى عبر محلية الريف الشرقي".وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "الوضع لا يزال متوترا ولا يمكن التنبؤ به".وحتى الساعة 21: 25 (ت.غ) لم يصدر عن الجيش السوداني أو الحركة الشعبية/ شمال، أي تعليق بهذا الخصوص.وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية/ شمال، اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.وينشط عناصر "الحركة الشعبية/ شمال" في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، حيث اندلع قتال مع الجيش السوداني منذ عام 2011، من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين.