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طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في حقل قمح.. ما الأمر؟

السفر الطائرة
أرشيفية
أ أ
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بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، هبطت طائرة ركاب روسية اليوم على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك.
ونقلت "روسيا اليوم" عن هيئة الطوارئ المحلية، أنه حسب المعطيات الأولية فإن الطائرة قد هبطت بسلام.اضافة اعلان

170 راكب بينهم 23 طفلا
وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف إن الطائرة تابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" وكان على متنها نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.
وكشفت السلطات أن الصندوق الأسود أظهر تفاصيل الدقائق الثلاث المرعبة قبل الهبوط في حقل الذرة.
وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي

وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص" كانت تنفذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت أشارة استغاثة.

توجيه الطائرة إلى مطار بديل
وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك "لأسباب فنية."
خلل في النظام الهيدروليكي.
وبين حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.

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