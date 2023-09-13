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بقاعدة فضائية.. بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية لمناقشة هذا الأمر

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بوتين و زعيم كوريا الشمالية
أ أ
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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في قاعدة فوستوشني الفضائية شرقي روسيا.اضافة اعلان
وأوضحت أن بوتين ناقش "كافة المواضيع" في المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية، وأن موسكو ستساعد بيونج يانج في بناء الأقمار الصناعية.

محادثات في موقع روسي لإطلاق الصواريخ

وخلال محادثات في موقع روسي لإطلاق الصواريخ الفضائية، قال الرئيس الروسي، إن زعيم كوريا الشمالية أظهر اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا الصواريخ.
وحسب "سبوتنيك"، فقد وقع كيم جونغ أون على كتاب كبار الضيوف في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونغ أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح على الأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، تحضيرًا للقاء الزعيم الكوري.
كما وصل كيم جونغ أون بالقطار إلى محطة السكك الحديدية في قاعدة فوستوشني الفضائية.

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