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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في الفاشر بالسودان

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش 2
الأمين العام للأمم المتحدة
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 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة في الفاشر، شمال دارفور.اضافة اعلان

تصاعد التوترات في الفاشر شمال دارفور

أشار غوتيريش إلى أن تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن الهجوم على الفاشر قد يكون وشيكًا، محذرًا من أن مثل هذا الهجوم سيكون مدمرًا بالنسبة للمدنيين في المدينة ويمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع على طول الخطوط القبلية في أنحاء ولايات دارفور الخمس.
 وأكد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.
مشيرًا إلى أن مبعوثه الشخصي إلى السودان رمطان لعمامرة، مستمر في انخراطه بشأن تعزيز جهود السلام في البلاد.

حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

 ودعا الأمين العام الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بهدف حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بصورة كاملة وغير مقيدة، إلى جميع المناطق المحتاجة.
 يُذكر أن الفاشر تعد مركزًا إنسانيًا للأمم المتحدة يضمن توزيع المساعدات المنقذة للحياة عبر ولايات دارفور الخمس وفقًا للاحتياجات.

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