البرهان: لن نتفاوض مع "الدعم السريع" طالما الحرب مستمرة

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أكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أنه لن يتفاوض مع قوات "الدعم السريع" طالما أن الحرب مستمرة.

جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان الذي يقود الجيش، ضباط وجنود الجيش بمنطقة َوادي سيدنا العسكرية بأم درمان غربي الخرطوم، التي زارها الجمعة، بحسب بيان من مجلس السيادة.





لن نتفاوض مع الدعم السريع



حسم المعركة لصالح الشعب السوداني



وقال البرهان: "طالما الحرب مستمرة (مع قوات الدعم السريع) لن نتفاوض، وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والضعين (بإقليم دارفور/ غرب) والخرطوم والجزيرة (وسط) فلن نتفاوض".وأضاف: "إذا رغب المتمردون في التفاوض، عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن، وتجميعها في مناطق محددة".وأردف البرهان: "نحن ملتزمون بمنبر جدة، ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه، وفق ما تم التوقيع عليه في جدة"، وفقًا لـ"الأناضول".وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 11 مايو الماضي، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.وأكد البرهان، على أن "الجميع مصمم على القضاء على التمرد (الدعم السريع)".وأردف "جيش مسنود بالشعب لن ينهزم أبدًا".وتابع: "الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران".وقال البرهان: "قريبًا سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السوداني".وحتى الساعة 21: 25 (ت.غ) لم تعلق قوات الدعم السريع على تصريحات البرهان.ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربًا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.