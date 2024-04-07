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جيش السودان يعلن القبض على "مرتزقة" من تشاد وجنوب السودان

اشتباكات السودان
الجيش السوداني
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أعلن الجيش السوداني، إلقاءه القبض على مقاتلين من دولتي تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.اضافة اعلان

القبض على "مرتزقة" من تشاد وجنوب السودان

وقال الجيش السوداني، السبت، في بيان: "ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد".
وأوضح أنه ألقى القبض على مقاتلين من تشاد وجنوب السودان "في مقر قيادة وسيطرة المليشيا في مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان"، دون ذكر عددهم.
وقال البيان، إن المسلحين "تم تجنيدهم وخداعهم من قبل الدعم السريع بالوعود المالية".
وأشار إلى أن أغلب المقبوض عليهم "من الأطفال القصّر الذين غرر بهم" من قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأكد البيان، على ضمان تقديم المقاتلين من تشاد وجنوب السودان إلى محاكمات عادلة، حسب القوانين الدولية.
ولم يصدر عن "الدعم السريع" أو السلطات في تشاد وجنوب السودان أي تعليق حتى الساعة 18: 10 (ت.غ).
وفي 12 مارس الماضي، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بأم درمان من قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر عليه منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل 2023.
ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربًا خلّفت حوالي 13 ألفًا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

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