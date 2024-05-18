السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صور.. حريق هائل في الكويت واستنفار فوري من فرق الإطفاء

ا
الحريق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
شهدت منطقة السالمي بالكويت، اليوم السبت، حريقاً هائلاً، ما استدعى تدخل وحدات الإطفاء بشكل عاجل للسيطرة عليه.

حريق أعلاف:اضافة اعلان

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد سيطرت فرق الإطفاء على حريق أعلاف على مساحة 3 آلاف متر مربع في منطقة السالمي؛ حيث قام رجال الإطفاء بعملية المكافحة والسيطرة عليه.
وقال رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد إن سرعة استجابة فرق الإطفاء للبلاغ ساهم في الحد من انتشار الحريق والسيطرة عليه بسرعة قياسية.
وحسب صحيفة الراى الكويتية، دعا اللواء خالد فهد الجهات المعنية بالدولة إلى تنظيم عمليات بيع وتسويق وتداول الأعلاف من خلال توفير مواقع وأسواق منظمة ومرخصة ومستوفية اشتراطات السلامة والقضاء على ظاهرة البيع العشوائي للأعلاف من خلال الباعة المنتشرين على امتداد الطرق والشوارع والذي ترتب عليه تكرار حوادث الحريق خصوصاً في ظل الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية خلال فترة الصيف مما يشكل خطورة على الأمن المجتمعي والبيئة.




أمير الكويت: سنواصل السير في سبل الإصلاح:


وفي وقت سابق، أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت - بعد أداء الحكومة الجديدة القسم، اليوم "الأربعاء" - البدء بمرحلة جديدة عنوانها "الإصلاح والتطوير".
وحسب "العربية"، فقد طالب أمير الكويت الحكومة الجديدة، بضرورة مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام، والإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها. 
وشدد على محاسبة من يقصر في أداء عمله، في سبيل تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مطالبًا بتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع.
وطالب أمير الكويت بترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية، والالتزام بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما.

رئيس الوزراء: الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة

من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات والتطلعات.
وفي كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى أمير البلاد أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل الكويت وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيها.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل قد أصدر اليوم مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، تضم 13 وزيراً.

اقرأ أيضا

دولة أوروبية ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة لدولة الاحتلال

انتشر كالنار في الهشيم.. تحذيرات من انتشار "مرض قاتل" في هذه الدولة

خطوة بالمثل.. روسيا تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية

بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة

20 قرارا لقادة الدول.. صدور إعلان البحرين في ختام الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ احمد الصباح 10:31 م الأحد، 12 مايو 2024

الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

رجل مرور كويتي 6:46 م الأحد، 12 مايو 2024

بينهم 24 امرأة.. الإطاحة بشبكة تمارس الرذيلة بدولة خليجية

الداخلية الكويتية 8:01 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

أمر قضائي بالقبض على ضابطين كويتيين.. ماذا فعلا؟

فتوى الكويت 12:04 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

"حفاظا على خصوصية الميت".. فتوى بالكويت تحرم أخذ بصمته لفتح جواله بعد وفاته