صور.. حريق هائل في الكويت واستنفار فوري من فرق الإطفاء

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شهدت منطقة السالمي بالكويت، اليوم السبت، حريقاً هائلاً، ما استدعى تدخل وحدات الإطفاء بشكل عاجل للسيطرة عليه.





حريق أعلاف:



أمير الكويت: سنواصل السير في سبل الإصلاح:



رئيس الوزراء: الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة



وحسب وسائل إعلام محلية، فقد سيطرت فرق الإطفاء على حريق أعلاف على مساحة 3 آلاف متر مربع في منطقة السالمي؛ حيث قام رجال الإطفاء بعملية المكافحة والسيطرة عليه.وقال رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد إن سرعة استجابة فرق الإطفاء للبلاغ ساهم في الحد من انتشار الحريق والسيطرة عليه بسرعة قياسية.وحسب صحيفة الراى الكويتية، دعا اللواء خالد فهد الجهات المعنية بالدولة إلى تنظيم عمليات بيع وتسويق وتداول الأعلاف من خلال توفير مواقع وأسواق منظمة ومرخصة ومستوفية اشتراطات السلامة والقضاء على ظاهرة البيع العشوائي للأعلاف من خلال الباعة المنتشرين على امتداد الطرق والشوارع والذي ترتب عليه تكرار حوادث الحريق خصوصاً في ظل الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية خلال فترة الصيف مما يشكل خطورة على الأمن المجتمعي والبيئة.وفي وقت سابق، أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت - بعد أداء الحكومة الجديدة القسم، اليوم "الأربعاء" - البدء بمرحلة جديدة عنوانها "الإصلاح والتطوير".وحسب "العربية"، فقد طالب أمير الكويت الحكومة الجديدة، بضرورة مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام، والإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها.وشدد على محاسبة من يقصر في أداء عمله، في سبيل تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مطالبًا بتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع.وطالب أمير الكويت بترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية، والالتزام بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما.من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات والتطلعات.وفي كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى أمير البلاد أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل الكويت وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيها.وكان أمير الكويت الشيخ مشعل قد أصدر اليوم مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، تضم 13 وزيراً.