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أطنان من المخدرات.. البحرية الهندية تضبط أكبر شحنة بتاريخ البلاد في بحر العرب

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الضبطية
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في عملية تعتبر من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد تمكنت البحرية الهندية من اعتراض سفينة تحمل 3.3 طن من المخدرات.اضافة اعلان

البحرية الهندية تضبط أطنان مخدرات في بحر العرب:

وبحسب ما ذكرته صحيفة The Indian Express ، فقد تمت العملية في بحر العرب على طول حدود المياه الدولية.
ويعتقد بحسب المعلومات الأولية، أن الأشخاص الـ5 الموقوفين على متن القارب هم إيرانيون أو باكستانيون، ولم يتم العثور على أي وثائق شخصية معهم تثبت ذلك.
ونقلت عن المتحدث باسم البحرية الهندية أنه تم تنفيذ العملية في المياه الدولية لبحر العرب بالاشتراك مع البحرية الهندية وفرقة مكافحة الإرهاب في ولاية كجرات الهندية.
وأوضح أن البحرية الهندية، اعترضت في عمليات منسقة مع مكتب مكافحة المخدرات، سفينة مشبوهة تحمل ما يقرب من 3300 كيلوغرام من المواد المهربة.
وأضاف أن هذه الشحنة من المواد المخدرة والممنوعات تعتبر أكبر بكثير من أي شحنة تم ضبطها في وقت سابق بتاريخ البلاد.
أيضا أكد مسؤول كبير في وكالة مكافحة المخدرات الفيدرالية أن مكتب مكافحة المخدرات والوكالات الأخرى قد اكتشفوا شبكة دولية أخرى لتهريب المخدرات وقاموا بأكبر عملية ضبط خارجية من حيث الكمية في تاريخ البلاد.
ونوه أيضا أنه تم احتجاز طاقم السفينة المعترضة وتسليمه إلى جهات إنفاذ القانون.

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