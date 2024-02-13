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صفقات الأسلحة تغلبت على شراء الغذاء.. الأمم المتحدة تشير لتطور خطير

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة
أ أ
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن استثمار الدول في شراء وتطوير الأسلحة يزداد "بضراوة" على حساب ضمان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.اضافة اعلان

اهتمام بالسلاح على حساب الغذاء:

وقال غوتيريش خلال كلمة ألقاها في جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول تغير المناخ والأمن الغذائي: "من المثير للقلق أن نرى الدول تنفق مبالغ هائلة على التسلح، بينما تخفض ميزانيات الأمن الغذائي وتغير المناخ والتنمية المستدامة".

وأضاف: "يمكننا أن نكسر الرابط المميت بين الجوع والفوضى المناخية والصراعات، والتهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين. فلنعمل على تحويل ذلك إلى حقيقة واقعة وبناء مستقبل مستدام صالح للعيش وخال من الجوع وأهوال الحروب".

وأفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره بوقت سابق أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع بنسبة 9% في عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار، ويأتي نصف هذا المبلغ من دول "الناتو".

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