"إغلاق المدارس وإصابات بالجملة" .. فيروس غامض يجتاح الصين

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أعلنت الصين عن ظهور مرض غامض عبارة عن التهاب رئوي مجهول يجتاح المدارس وتسبب في دخول عدد ضخم من الطلاب للمستشفيات.





إغلاق المدارس: اضافة اعلان



مرض "سارس"



مدينة ووهان:



وعلى إثر هذا المرض، تم إغلاق بعض المدارس في العاصمة بكين ومنطقة لياونينغ.وكشفت تقارير أن بعض أعراض هذا المرض تتلخص فيما يلي : "التهاب حاد في الرئتين وارتفاع في درجة الحرارة".في وقت سابق، أعلن مركز أبحاث "إمبيريل كوليدج" في لندن أن فيروسا غامضا من سلالة فيروس مرض "سارس" قد انتقل، على الأرجح، إلى مئات الأشخاص في الصين، فيما تتكثف التدابير في الخارج لمنع انتشاره على نطاق أوسع.ويعتبر مرض الالتهاب الرئوي أحد أعراض هذا الفيروس الغامض وقد رصدت السلطات بالفعل 45 حالة إصابة على الأقل في وسط الصين .ويخشى علماء أن يكون عدد الإصابات بفيروس غامض من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) ظهر في الصين مؤخرا، أكبر من العدد الذي أعلنته السلطات، فيما تتكثف التدابير في الخارج من أجل منع تفشي المرض.وأعلنت الهيئة البلدية للنظافة والصحة في مدينة ووهان وسط الصين، أن أربع حالات إضافية سجلت، ما يرفع العدد الإجمالي إلى ما لا يقلّ عن 45 حالة. وتمّ الإبلاغ عن مجمل الحالات الصينية منذ الشهر الماضي.لكن الفيروس انتقل، على الأرجح، إلى مئات الأشخاص، أي إلى أكثر بكثير من العدد الرسمي، بحسب علماء في مركز أبحاث "إمبيريل كوليدج" في لندن الذي يقدّم استشارات لمنظمات على غرار منظمة الصحة العالمية .