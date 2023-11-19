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الصحة العالمية تضع خطة بشكل عاجل لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء بغزة

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة
أ أ
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 أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس أن مستشفى الشفاء شمال غزة، أصبح غير قادر على العمل، حيث لا يوجد ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما اُستنفدت الإمدادات الطبية لديه.اضافة اعلان

خطة عاجلة للإجلاء


 وأشار إلى أن العاملين الصحيين، نظراً للوضع الصعب وحالة الكثيرين من المرضى بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة، طلبوا الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن.

 وتطرّق إلى أن المنظمة تعمل مع شركائها لوضع خطة إجلاء عاجلة، وطلب التيسير الكامل لهذه الخطة، مجدداً الدعوة لحماية المرافق الصحية والمدنيين مؤكدا أن الوضع الحالي لا يُطاق ولا يمكن تبريره.

المملكة تدين بأشد العبارات


وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 وجددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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