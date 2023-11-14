"الصحة العالمية" تشيد بالجهود البطولية لكادر مستشفى الشفاء في غزة

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أشادت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم، بالجهود البطولية التي يبذلها كادر مستشفى الشفاء في غزة، خلال قصف الاحتلال المتواصل عليها.

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تفاقم الوضع الصحي

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة مارغريت هاريس، عن القلق بشأن أوضاع مئات آلاف النازحين في القطاع، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وفاقمت الوضع الصحي الصعب.

ووصفت هاريس الوضع في مستشفى الشفاء بالصعب، مضيفة "أن العاملين الصحيين الأبطال في المستشفى يفعلون كل ما بوسعهم ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ 11 أكتوبر وشُح الغذاء والماء النظيف".



700 مريض

ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 3000 نازح لجأوا إليه التماسًا للأمان.

وأشارت هاريس إلى وفاة 28 مريضاً في المستشفى خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن الأمطار ستزيد معاناة سكان غزة في وقت تسبب فيه تعطل مضخات الصرف الصحي وشح المياه إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء والالتهابات البكتيرية.