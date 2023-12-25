استشهاد 113 فلسطينيًا في قصف صهيوني على قطاع غزة

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استشهد 113 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح الليلة الماضية وفجر اليوم، في سلسة عمليات القصف الذي طال عشرات المنازل في قطاع غزة. اضافة اعلان

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 83 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي لقوات الاحتلال استهدف مربعات سكنية كاملة في مخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة، أثناء عمليات توغل واسعة للاحتلال في مخيمات البريج والمغازي.





هدم مربعات سكنية على رؤوس الأطفال والنساء



استمرار قصف المراكز والمستشفيات



إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية



في السياق ذاته، استشهد 23 فلسطينيًا في قصف استهدف منطقة معن بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وقد استهدف القصف مربعات سكنية على رؤوس الأطفال والنساء.من جانبها ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لافتة أن كافة الخدمات الطبية متوقفة بشكل كامل في مدينة غزة وشمالها، بفعل القصف للمراكز والمستشفيات.نفذت قوات الاحتلال أمس حملة واسعة من الاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أصابت خلالها عددا من الفلسطينيين بجروح، فضلا عن اعتقال آخرين.من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.