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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم بالضفة واستشهاد 214 في غزة

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قصف غزة
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اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة.
 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الليلة الماضية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين اقتحمت المدينة من محورها الغربي.اضافة اعلان
وجابت قوات الاحتلال الحي وتحديدًا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة، مع تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها.

جرافات الاحتلال تُدمّر خط المياه الرئيس

 وطوقت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارًا مشددًا عليه، حيث تمركزت آليات الاحتلال على مدخله الرئيس ومحيط جبل النصر، وقامت جرافات الاحتلال بتدمير خط المياه الرئيس المغذي لمخيم نور شمس.
 واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، كما نشر الاحتلال القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الأحراش المقابلة له، وداهم عددًا من منازل الفلسطينيين وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخله، بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب.

استشهاد 214 فلسطينيًا في غزة

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 214 فلسطينيًا وإصابة المئات بجروح في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الصهيوني الذي استهدف قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

انتشال 137 شهيدًا من شمال قطاع غزة

وأكدت أن طواقمها تمكنت من انتشال 137 شهيدًا من شمال قطاع غزة، قتلتهم قوات الاحتلال الصهيوني، خلال توغلها في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، والذي دمرت عمليات القصف 70% من المنازل والمنشآت فيه.
 وأوضحت أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 20271 شهيداً و53700 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، يضاف لذلك نحو 8000 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة إرسال مستشفيات ميدانية لإنقاذ حياة جرحى العدوان، خاصةً مع استمرار انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات القطاع، بسبب القصف الصهيوني لها، ونفاذ الأدوية والوقود.

المملكة ترحب بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بصدور قرار مجلس الأمن رقم "2720" الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.
 وعبّرت الوزارة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

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