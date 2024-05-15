المقلاع في الليالي المقمرة.. أغرب وسيلة لتهريب "الأفيون والهيروين" بهذه الدولة

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يلجأ عدد من المزارعين في أفغانستان إلى حيلة جديدة، لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى إيران عبر المحافظات الحدودية.



المقلاع لتهريب المخدرات في أفغانستان:

تهريب الأفيون والهيروين:

وبحسب ما نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإنهم يستخدمون المقاليع، خاصة في جنح الظلام، لرمي محاصيلهم من المحافظات الحدودية مع إيران.ونقلت الصحيفة عن أحد المهربين قوله :"الليالي المقمرة مفيدة ... إنها تسهل علينا رؤية الأشخاص الآخرين الموجودين على الجانب الآخر من الحدود وتحديد أماكن تواجدهم".وأوضح أننا نقوم بعملياتنا تحت جنح الظلام ونستخدم موقعا مختلفا كل ليلة لتجنب أي مواجهات مع عناصر الأمن.كما نوه أيضا في حديثه للصحيفة أن كل عملية رمي بالمقلاع تضمن وصول حوالي نصف كيلوغرام لمسافة 300 إلى 400 متر داخل الأراضي الإيرانية.وتابع قائلا: "على الرغم من أننا في هذه الليالي تركز في المقام الأول على الأفيون، فإن لدي جهة اتصال تطلب الهيروين على وجه التحديد لإيصاله لتركيا عبر إيران" بحسب قوله.يذكر أن أفغانستان أكبر منتج للخشخاش في العالم حتى فرضت الحكومة الحالية حظرا على زراعته في أوائل عام 2022.وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد كانت زراعة الخشخاش في ذلك البلد الآسيوي الفقير تمثل 85 % من إنتاج الأفيون العالمي حتى وقت قريب.