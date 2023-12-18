شهيدة ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي بخان يونس

استشهدت
فلسطينية وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي بمدينة
خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن فلسطينية مصابة كانت تتلقى العلاج عندما استهدفت مدفعية الاحتلال أحد مباني مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى ارتقائها شهيدة وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال بجروح.
الخارجية
الفلسطينية تدين استهداف المدنيين الفلسطينيينمن
ناحيتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الحاصل في استهداف
المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم في قطاع غزة لليوم الـ72
على التوالي، بما في ذلك استمرار قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف
المستشفيات والمدارس والمراكز التي تؤوي النازحين، ومجازر إبادة جماعية يندى لها
جبين الإنسانية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن العنوان الحقيقي لحرب الاحتلال على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية التي لا تليق بالدول.
حرب
مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين ورأت الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال
تشن حربًا مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامة، وتستهدف ضرب البعد الإنساني في
حياتهم، خاصة في قطاع غزة بذريعة الدفاع عن النفس، والضوء الأخضر الذي تعطيه عدد
من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وضرب علاقة الفلسطيني بأرضه بما
فيها القدس الشرقية، لتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كونها مشكلة سكانية
وليست قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)