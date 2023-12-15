الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على خان يونس

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم ، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
 فيما استشهد أربعة آخرون على الأقل بينهم أطفال، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.اضافة اعلان
 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت منذ أمس وفجر اليوم أحياء عدة في مدينة خان يونس، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقوع العشرات من الشهداء والجرحى

 كما قصف طيران الاحتلال مربعاً سكنياً بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع؛ مما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
 وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من الفلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدات محافظة الخليل.
 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، وصادرت بعض ممتلكاته، كما اقتحمت بلدة دورا جنوبا، وداهمت منزلًا آخر، واعتقلت صاحبه عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
 كما فتشت عدة منازل في بلدة شيوخ العروب وبلدة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل، كما داهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر جلال قاسم الراعي، وحطموا بعض مقتنيات بالمنزل.


الاحتلال يداهم عدة منازل في محافظة الخليل

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من الفلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدات محافظة الخليل.
 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، وصادرت بعض ممتلكاته، كما اقتحمت بلدة دورا جنوبا، وداهمت منزلًا آخر، واعتقلت صاحبه عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
  وفتشت عدة منازل في بلدة شيوخ العروب وبلدة يطا جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل، كما داهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر جلال قاسم الراعي، وحطموا بعض مقتنيات بالمنزل.

 

18787 شهيدًا ونحو 50,900 جريح،

 وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدًا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.

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