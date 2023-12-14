الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد 14200 طفل وامرأة.. 8 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في غزة

غزة
قصف غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو ثمانية آلاف مفقود لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت للقصف المستمر على قطاع غزة، لليوم 68 على التوالي.اضافة اعلان
 وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدم توفر الامكانيات من أدوات وآليات الانتشال حالت دون انتشال آلاف الفلسطينيين من تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة البنايات السكنية العالية، والتي دمرها القصف.

مئات الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل

 من جانبه أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن مئات الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن ما فاقم عمليات الانقاذ مواصلة الاحتلال منع فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل.
وبين أن فرص العثور على ناجين تحت الانقاض تبدو مستحيلة، خاصة وأن المئات منهم فقدوا منذ عدة أسابيع، بينهم مئات الأطفال.

استشهاد 14200 طفل وامرأة

في الوقت نفسه، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

8000 طفل و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف

 وأفادت الوزارة أن 8000 طفل و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف، التي استهدفت بشكل مكثف كافة مناطق قطاع غزة لليوم 68 على التوالي، والتي تسببت بتدمير أحياء سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.

استشهاد 332 من عناصر الطواقم الطبية

 وأشارت إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استشهدوا خلال تنفيذهم لمهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة أن هناك 7700 مفقوداً تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف المكثف، مبينة أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تسريب وثائق سرية واستياء مسؤولين أمريكيين .. ماذا يحدث؟

عاجل.. محاولة لإدخال أم الخبائث عبر طائرات عسكرية بدولة خليجية

"مخدرات وذهب ومتفجرات" عملية أمنية واسعة شارك فيها الجيش بدولة عربية

من بينها 5 دول خليجية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول عن مواطني 33 دولة

بيان مهم لـ "التعاون الإسلامي" بشأن قرار المحكمة العليا الهندية تجاه كشمير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قصف غزة 1:44 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

استمرار القصف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 17500 شهيد

قصف غزة 10:06 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

45 ألف جريح.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 15.914 شهيدًا

قصف غزة 3:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف طائرات الاحتلال لغزة

تشييع شهداء غزة 9:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

اقرأ أيضا

الاحتلال في غزة
12:54 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال تنكل بالمرضى والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان بغزة

ا
12:36 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بحيلة ماكرة.. ضبط 11 طنًا من الكوكايين أثناء تهريبها بهذه الدولة

IMG-20231212-WA0010
12:32 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

على المكشوف.. تقرير يفضح تسليح الجيوش الأوروبية

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
9:46 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطانية التنسيق لتهدئة الأوضاع تجاه التطورات الإقليمية والدولية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

tbl_articles_article_25783_971e8f78217-5696-42ce-b652-dba0304279ba
11:06 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج

أهم 10
10:53 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج قبول المباحث العامة وطريقة الحصول على إعانة حافز

سكني
10:09 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445

الطرد-من-العمل
9:48 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

احذر.. 10 أخطاء قد تتسبب في فصلك من العمل

حافز الاستدامة
9:21 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا

نتائج-القبول-المباحث-العامة
8:27 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر