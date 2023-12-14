استشهاد 14200 طفل وامرأة.. 8 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في غزة

أكدت
وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو ثمانية آلاف مفقود لازالوا تحت ركام المنازل
المدمرة، التي تعرضت للقصف المستمر على قطاع غزة، لليوم 68 على
التوالي.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدم توفر الامكانيات من أدوات وآليات الانتشال حالت دون انتشال آلاف الفلسطينيين من تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة البنايات السكنية العالية، والتي دمرها القصف.
مئات
الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل من جانبه أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن مئات
الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن ما فاقم عمليات الانقاذ
مواصلة الاحتلال منع فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الشهداء والجرحى من تحت
ركام المنازل.
وبين أن فرص العثور على ناجين تحت الانقاض تبدو مستحيلة، خاصة وأن المئات منهم فقدوا منذ عدة أسابيع، بينهم مئات الأطفال.
استشهاد
14200 طفل وامرأةفي
الوقت نفسه، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
8000
طفل و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف وأفادت الوزارة أن 8000 طفل و6200 امرأة
استشهدوا في عمليات القصف، التي استهدفت بشكل مكثف كافة مناطق قطاع غزة لليوم 68
على التوالي، والتي تسببت بتدمير أحياء سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.
استشهاد
332 من عناصر الطواقم الطبية وأشارت إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق
الدفاع المدني استشهدوا خلال تنفيذهم لمهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة
أن هناك 7700 مفقوداً تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف المكثف، مبينة
أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.
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