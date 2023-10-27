السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة(تقرير)

شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ

وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد تعرض منازلهم لقصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي.اضافة اعلان

النازحون يعيشون أوضاعًا صعبة

وقالت الأونروا في تقرير لها: إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12.500 نازح، جلهم من الأطفال والنساء.
 وأضافت أن 39 موظفًا تابعًا للأونروا استشهدوا في عمليات القصف على قطاع غزة، موضحة في الوقت نفسه، أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج.

 استشهاد 44 فلسطينيًا جنوب قطاع غزة

في الوقت نفسه اُستشهد 44 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال تعتقل 56 فلسطينياً في الضفة
كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 56 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات في الخليل ونابلس وجنين، حيث اعتقلت 56 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 1510 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية.

7077شهيدًا ونحو 18 ألف جريح

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر لليوم الـ 21 على التوالي إلى 7077 شهيدًا ونحو 19 ألف جريح، جلهم من الأطفال والنساء.

اقرأ أيضا

العدوان الصهيوني على غزة 6
12:32 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الاحتلال وتعزي الدحدوح

image1170x530cropped
11:52 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
10:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين

سقوط طائرة بدون طيار
3:41 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء

اقرأ أيضا

42 ألف طفل مصابون بالحصبة.. الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمن

انهيار للأسقف والسيارات تسبح في الشوارع بسبب غزارة الأمطار بدولة خليجية

محكمة بدولة خليجية تقضي بإنهاء حياة 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف

الأعلى عالميا.. طرح 1250 كجم نفايات يوميا لكل شخص بدولة عربية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

5876 775 3:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

تشييع شهداء غزة 4:32 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

استشهاد وإصابة الآلاف.. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة (تقرير)

تشييع شهداء غزة 11:42 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

استشهاد 131 فلسطينيًا في القصف المستمر على قطاع غزة

ق65664 6:03 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة لـ4150 شهيدًا

اقرأ أيضا

5876 775
3:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

7757
9:18 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

مايك جونسون
5:56 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

حليف قوي لـ"ترامب".. من هو مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

مقابر جماعية في غزة
4:00 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف صهيوني استهدف وسط مدينة غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين