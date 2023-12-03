استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات الاحتلال على قطاع غزة

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استشهد اليوم 15 فلسطينيًا في غارات جوية استهدفت عدة منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في عمليات القصف المكثف الذي يستهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والمناطق المتاخمة للمناطق الشرقية للقطاع، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية. اضافة اعلان

من جانبه حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتة أن الدفاع المدني فقد 80 % من معداته؛ بسبب الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال.





استمرار القصف على غزة من الجو والبحر والبر



فلسطين امتحان للجنائية الدولية والقانون الدولي



أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن القصف استمر، أمس، في مختلف أنحاء قطاع غزة من الجو والبحر والبر.وأوضحت الأمم المتحدة "أوتشا" أن عدد الضحايا الفلسطينيين ما زال في ارتفاع بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مخيم جباليا للاجئين، ومبني كامل في حي الشجاعية في غزة، في ما لايزال مئات الأشخاص تحت الأنقاض.وأشارت إلى أن شاحنات المساعدات التي تحمل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام قد دخلت من مصر إلى غزة، بالإضافة إلى شاحنات إضافية تحمل 138 ألف لتر من الوقود.كما تم فتح الحدود المصرية لإجلاء 880 شخصًا، و13 مصابًا و10 من مرافقيهم، مبينةً أن ذلك يأتي بعد التوقف التام لحركة البضائع والأشخاص عبر الحدود في يوم 1 ديسمبر.وأكدت "أوتشا" أنه منذ استئناف الأعمال القتاليّة لم تتم سوي عمليات إنسانية محدودة داخل غزة، منها توفير الخدمات في الملاجئ وتوزيع الطحين في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، كما دعت أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الاحتياطات؛ لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتوفير الوقت الكافي لمغادرتهم مواقع الهجمات، وذلك بموجب القانون الدولي.ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن فلسطين هي امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، وإسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتصرف كأنها فوق القانون منذ 75 عامًا.

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