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البرلمان العربي يُطلق نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بإنقاذ النساء في غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
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دعا البرلمان العربي إلى ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، لافتًا النظر إلى أن الآلاف منهن أصبحن ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال.اضافة اعلان

نداءً عاجل لإنقاذ النساء في قطاع غزة
 وأطلق البرلمان العربي - في بيان له اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام - نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي من أجل إنقاذ النساء في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسيرات وأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ومساءلة إسرائيل، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن.
 وثمن البرلمان العربي في الوقت ذاته، المبادرات والبرامج التي تبنتها عدد من الدول العربية بتوفير البيئة القانونية والتشريعية والمؤسسية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من دورها الحيوي في دعم مسيرة تطور المجتمعات العربية، مؤكدًا حرصه على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وإيلاءه أهمية قصوى ضمن إستراتيجية عمله على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية.

قوات الاحتلال تقتحم المستشفى الإندونيسي
يأتي هذا في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأعدمت امرأة فلسطينية جريحة وأصابت واعتقلت 6 آخرين، فيما كثف الطيران غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

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