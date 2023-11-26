في 3 أيام الهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال الآلاف

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أصيب سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس، في قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، واستهدف قناصة الاحتلال عددًا من الفلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة؛ مما أدى إلى إصابة أربعة منهم.





1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة



اعتقال 3200 فلسطيني من الضفة



مستعمرون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم



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ومنعت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة، 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف، ولحق بها الدمار في وسط القطاع وشماله، أو البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم في بيان - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية -، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.وكانت قوات الاحتلال قد صعّدت من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، التي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والاعتداءات بالضرب على عائلات المعتقلين، إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.في الوقت نفسه، منع مستعمرون يهود اليوم، الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستعمرين استولوا على جرار زراعي لفلسطيني أثناء حراثة الأرض في شعب البطم، فيما منع المستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أرضهم لقطف الزيتون في منطقة وادي ماعين القريبة من شعب البطم.واحتجزت قوات الاحتلال فلسطينيًا على مدخل نعيم في شعب البطم، وفتشته واستولت على مفاتيح مركبته، وأزال مستعمرون في أريحا ثلاث خيام في بلدة العوجا شمال أريحا، وسرقوا محتوياتها.