ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لنحو 30 ألف شهيد

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 144 على التوالي إلى 29.878 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.215جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.





استشهاد 96 فلسطينيًا خلال 24 ساعة



استشهاد ثلاثة فلسطينيين شمال الضفة الغربية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 96 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 172 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة بطوباس وسط إطلاق نار كثيف مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين نقلوا إلى مستشفى طوباس.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال نحو ثلاثين فلسطينيًا خلال محاصرة منازل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في القدس وارتداداتها السلبية على ساحة الصراع، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.