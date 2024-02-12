67984 جريحًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28340 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ129 على التوالي إلى 28340 شهيدًا، والجرحى إلى 67984 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال.





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28340 شهيدًا



استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في قصف رفح



مستشفيات رفح اكتظت بجثامين الشهداء



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 164 فلسطينيًا استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيب أكثر من 200 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.وأشارت إلى أن الوضع الصحي في مستشفيات مدينة رفح جنوب قطاع غزة كارثي مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.كما استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح في قصف مكثف استهدف عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 100 شهيد والعشرات من الجرحى من تحت ركام أكثر من 14 منزلًا، تعرضت لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي كانت تضم مئات النازحين الفلسطينيين وتم تسويتها بالأرض، لافتًا النظر إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تحاول الوصول إلى الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف.من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات رفح اكتظت بجثامين الشهداء، ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الجرحى نظراً لحجم المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.