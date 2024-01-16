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غزة الآن.. استشهاد 20 فلسطينياً في قصف مستمر على خان يونس

قصف غزة
شهداء غزة
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استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في القصف المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 12 فلسطينياً استشهدوا في غار استهدفت منزل فلسطيني في جنوب خان يونس.اضافة اعلان

استشهاد 20 فلسطينياً في قصف مستمر على خان يونس

 كما استشهد ثمانية فلسطينيين في غارات على منازل في عدة أحياء في مدينة خان يونس، ليرتفع عدد شهداء خانيونس خلال الساعات الماضية إلى 20 شهيداً.
 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مخيمات وسط القطاع، مما أدى لتدمير واسع في ممتلكات الفلسطينيين.
 كما تعرض شمال قطاع غزة لقصف مكثف طال بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.

منظمات أممية تطالب بتدفق عاجل لوصول المساعدات

طالبت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، بالتدفق العاجل والآمن والكافي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتجنب المجاعة وتفشي الأمراض الفتاكة.

فلسطين: المحتل يختطف ويقتل الإنسانية في قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن المحتل الإسرائيلي يختطف ويقتل الإنسانية في قطاع غزة ويحوله لورقة مساومة ومقايضة.

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