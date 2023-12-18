حرب غزة.. استشهاد 147 فلسطينياً وتدمير مئات المنازل

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استشهد 147 فلسطينياً وأصيب المئات في غارات على منازل
الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ الليلة الماضية واليوم .
العشرات لا يزالون تحت انقاض المنازل وأفادت وزارة
الصحة الفلسطينية أن نحو 100 فلسطيني استشهدوا في غارات استهدفت عدة منازل في
جباليا شمال قطاع غزة، فيما لايزال العشرات تحت انقاض المنازل التي استهدفها القصف.
استشهاد صحفية فلسطينية وعائلتها في سياق متصل
استشهد 35 فلسطينياً في غارات عنيفة استهدفت منازل في وسط مدينة خان يونس جنوب
قطاع غزة، كما استشهد 12 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط
قطاع غزة، ومن بين الشهداء صحفية فلسطينية استشهدت هي وأفراد عائلتها في القصف في
مخيم النصيرات.
استشهاد أربعة فلسطينيين بالضفة الغربيةاستشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، خلال عدوان
الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال، التي اقتحمت مخيم الفارعة وسط إطلاق نار كثيف، وتدمير للبنية التحتية والمنازل، ليقترب عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية من 300 شهيد ومئات الجرحى.
الاحتلال يواصل عدوانه بتدمير مئات المنازل واصل الاحتلال عدونه اليوم, في تدمير وتجريف مئات
المنازل الفلسطينية شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فجرت وجرفت وقصفت مئات المنازل الفلسطينية شرق قطاع غزة، وتحديدا في حي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في اطار سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
تدمير 340 الف منزل في قطاع غزة وتشير تقديرات
حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت وقصفت بشكل كامل أكثر من 340 الف منزل في
قطاع غزة، وهذا يعني أن مليون ونصف فلسطيني باتوا بدون مأوى.
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