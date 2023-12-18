حرب غزة.. استشهاد 147 فلسطينياً وتدمير مئات المنازل

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استشهد 147 فلسطينياً وأصيب المئات في غارات على منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ الليلة الماضية واليوم . اضافة اعلان





العشرات لا يزالون تحت انقاض المنازل



استشهاد صحفية فلسطينية وعائلتها



استشهاد أربعة فلسطينيين بالضفة الغربية



الاحتلال يواصل عدوانه بتدمير مئات المنازل



تدمير 340 الف منزل في قطاع غزة



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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 100 فلسطيني استشهدوا في غارات استهدفت عدة منازل في جباليا شمال قطاع غزة، فيما لايزال العشرات تحت انقاض المنازل التي استهدفها القصف.في سياق متصل استشهد 35 فلسطينياً في غارات عنيفة استهدفت منازل في وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 12 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومن بين الشهداء صحفية فلسطينية استشهدت هي وأفراد عائلتها في القصف في مخيم النصيرات.استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال، التي اقتحمت مخيم الفارعة وسط إطلاق نار كثيف، وتدمير للبنية التحتية والمنازل، ليقترب عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية من 300 شهيد ومئات الجرحى.واصل الاحتلال عدونه اليوم, في تدمير وتجريف مئات المنازل الفلسطينية شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فجرت وجرفت وقصفت مئات المنازل الفلسطينية شرق قطاع غزة، وتحديدا في حي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في اطار سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وتشير تقديرات حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت وقصفت بشكل كامل أكثر من 340 الف منزل في قطاع غزة، وهذا يعني أن مليون ونصف فلسطيني باتوا بدون مأوى.