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استمرار القصف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 17500 شهيد

قصف غزة
شهداء غزة
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كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها وثّقت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة، إلى 17500 شهيد منذ بدء العدوان الذي دخل شهره الثالث على التوالي.اضافة اعلان

استشهاد 314 فلسطينيًا في 24 ساعة

 وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 314 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية.
إلى أن الوضع الصحي في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع اشتداد القصف، وسقوط مئات الجرحى يومياً، داعيةً لتدخل عاجل لإنقاذ الجرحى والمرضى من خلال إدخال الأدوية والوقود.

الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة بالفسفور الأبيض

وحتى مساء أمس الجمعة، قامت قوات الاحتلال بقصف شمال قطاع غزة بعشرات قذائف الفسفور الأبيض المحرّم دولياً.
 وأفادت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أطلق عشرات قذائف الفسفور الأبيض والقنابل الدخانية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث سقطت تلك القذائف على عدة مراكز للنازحين في مناطق جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

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 في سياق متصل، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال إطلاق مئات الصواريخ والقذائف على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، وتسبب القصف وفق إحصائيات أولية فلسطينية في تدمير 70% من المنازل والمنشآت منذ بدء العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال تحاصر 12 مركز إيواء شمال قطاع غزة

يأتي هذا في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال قصف شمال قطاع غزة، ومحاصرة 12 مركز إيواء معظمها تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

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