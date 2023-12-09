استمرار القصف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 17500 شهيد

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كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها وثّقت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة، إلى 17500 شهيد منذ بدء العدوان الذي دخل شهره الثالث على التوالي. اضافة اعلان





استشهاد 314 فلسطينيًا في 24 ساعة



الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة بالفسفور الأبيض



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