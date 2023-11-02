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ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 340

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شهداء الضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدًا.

 وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن 132 فلسطينيًا استشهدوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري.اضافة اعلان

 من جانبه وثّق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال اخلال اقتحاماته المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة أكثر من 2000 فلسطيني.

ارتفاع عدد شهداء ءجباليا لـ 200 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء مخيم جباليا شمال قطاع غزة ارتفع إلى 200 شهيد خلال الساعات 24 الماضية بعد استهداف طائرات الاحتلال العدة منازل وسط المخيم الذي يتعرض بين الحين والآخر للقصف, مشيرة أن هنالك 770 جريحًا في عمليات القصف على مخيم جباليا والعشرات لازالوا تحت الأنقاض.

من جهةً أخرى أعلنت الصحة الفلسطينية، عن توقف 48 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

الجامعة العربية تطالب بوقف الحرب على غزة

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف الحرب الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

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