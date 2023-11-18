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ارتطام سفينة شحن تحمل الحبوب من ميناء أوكراني بلغم بحري

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سفينة تحمل حبوب أوكرانية
أ أ
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أكدت صحيفة "أوكرودبروم" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن سفينة "جورجيا إس" التي كانت تنقل الحبوب تحت علم ليبيريا، ارتطمت بلغم في البحر الأسود .
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ألغام بحرية


وأوضحت الصحيفة: "أن أربعة مصادر بحرية وتجارية أفادت أن سفينة الشحن "جورجيا إس" التي ترفع العلم الليبيري، المحملة بالقمح، تعرضت لأضرار عندما كانت تبحر من ميناء يوجني (الواقع في مقاطعة أوديسا بأوكرانيا) يوم الخميس".
وذكر مصدر بالحكومة الأوكرانية إنه من المحتمل أن تكون السفينة قد ارتطمت بلغم بحري عائم في البحر الأسود.
ووفقا لموقع MarineTraffic، الذي يتتبع حركة السفن، فقد كانت السفينة متجهة إلى مدينة كونستانتا في رومانيا.

تدمير مستودعات


من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت عددا من مستودعات الذخيرة والوقود للجيش الأوكراني، فيما بلغت خسائر أوكرانيا البشرية نحو 700 عسكري خلال يوم.
وأفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بتدمير مستودع ذخيرة الطيران التابع للقوات الأوكرانية في مطار "لوزوفاتكا" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومستودعات ذخيرة في مقاطعات كييف وجيتومير، وخاركوف، بالإضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية في مقاطعة أوديسا.

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