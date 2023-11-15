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تحذير من بوتين بشأن الانتخابات الرئاسية الروسية .. ماذا يحدث؟

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي اللجان الانتخابية أنه سيتم قمع أي محاولات للتدخل الخارجي والداخلي في العملية الانتخابية في روسيا الاتحادية.اضافة اعلان

العملية الانتخابية في روسيا

وقال فلاديمير بوتين: "إنه في ما يتعلق بإجراءات الدولة، سوف نستمر في بذل كل ما هو ضروري لمنع أي تدخل غير قانوني في العمليات الانتخابية. وسيتم قمع محاولات التدخل الخارجي والداخلي والضغط على العملية الانتخابية".

وأشارت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، في وقت سابق، إلى أن الدول الغربية مهتمة بإفشال الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري في مارس 2024، مضيفة أنها قد بدأت العمل على ذلك.

وأكدت بامفيلوفا أن "الناس مهتمون ويرون ما يحدث بالفعل. إنهم يدركون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس 2024 ليست مجرد انتخابات رئاسية دورية في روسيا، وليست فقط مسألة أيديولوجية، بل هي بداية حقبة جديدة أيضا".

 الانتخابات المحلية والإقليمية

وسبق أن أكد الرئيس الروسي أن الانتخابات المحلية والإقليمية سيتم تنظيمها في سبتمبر 2023، والانتخابات الرئاسية عام 2024 في التزام صارم بالقانون والدستور.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في مارس 2024، ووفقا للدستور الروسي، يقوم مجلس الاتحاد بالدعوة لإجراء انتخابات رئيس الدولة، ويجب اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات في موعد لا يتجاوز 100 يوم وفي موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل يوم التصويت.

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