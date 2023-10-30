روسيا تغلق المطار الرئيسي في داغستان بعد الهجوم على طائرة تابعة للكيان المحتل

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أغلقت السلطات الروسية المطار الرئيسي في داغستان حتى السادس من نوفمبر بعد الهجوم على طائرة تابعة للكيان المحتل ،





تسلل مجهولين:

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هيئة الطيران الروسية:



السلطات الروسية تغلق المطار الرئيسي في pic.twitter.com/kX7AidhUhB عاجل :السلطات الروسية تغلق المطار الرئيسي في #داغستان حتى السادس من نوفمبر بعد الهجوم على الطائرة الاسرائيلية، واسرائيل تحتج رسمياً وتطلب من روسيا حماية مواطنيها واليهود أيضاً. #غزة_الآن October 29, 2023





جاء ذلك بعد تسلل مجهولين إلى ساحة المطار واعتدائهم على طائرة الكيان الصهيوني، فيما احتجت دولة الاحتلال رسميا وطلبت من روسيا حماية مواطنيها واليهود أيضاً.من جهتها، قالت هيئة الطيران الروسية إن إغلاق المطار تمبصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة، مؤكدة أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.وبدورها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات في محج قلعة عاصمة الجمهورية -ذات الأغلبية المسلمة- أغلقوا المطار أمام حركة الملاحة الجوية، بعدما اقتحم العشرات المطار إثر سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من دولة الاحتلال.ودخل المتظاهرون -المنددون بالاعتداءات الإجرامية لدولة الاحتلال على قطاع غزة الفلسطيني- مبنى الركاب ووصلوا مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين ينتمون للكيان المحتل، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة إزفستيا الروسية وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.