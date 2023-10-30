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روسيا تغلق المطار الرئيسي في داغستان بعد الهجوم على طائرة تابعة للكيان المحتل

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الطائرة
أ أ

أغلقت السلطات الروسية  المطار الرئيسي في داغستان حتى السادس من نوفمبر بعد الهجوم على طائرة تابعة للكيان المحتل ،

تسلل مجهولين:

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جاء ذلك بعد تسلل مجهولين إلى ساحة المطار واعتدائهم على طائرة الكيان الصهيوني، فيما احتجت دولة الاحتلال رسميا وطلبت من روسيا حماية مواطنيها واليهود أيضاً.

هيئة الطيران الروسية:



من جهتها، قالت هيئة الطيران الروسية إن إغلاق المطار تمبصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة، مؤكدة أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.

وبدورها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات في محج قلعة عاصمة الجمهورية -ذات الأغلبية المسلمة- أغلقوا المطار أمام حركة الملاحة الجوية، بعدما اقتحم العشرات المطار إثر سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من دولة الاحتلال.

ودخل المتظاهرون -المنددون بالاعتداءات الإجرامية لدولة الاحتلال على قطاع غزة الفلسطيني- مبنى الركاب ووصلوا مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين ينتمون للكيان المحتل، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة إزفستيا الروسية وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.


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