اغتيال مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بـ "طرد ملغم"

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كشفت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، جينادي تشيستياكوف قتل جراء انفجار قنبلة يدوية في منزله بالقرب من كييف. اضافة اعلان





الإهمال في التعامل مع الذخيرة:



انفجار القنبلة:



وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قالت ماريانا ريفا، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: "في قرية تشايكي، توفي رجل عسكري يبلغ من العمر 39 عامًا في منزله نتيجة التعامل مع الذخيرة بإهمال، وأصيب ابنه البالغ من العمر 13 عامًا بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى".وبحسب الصحيفة، فإن تشيستياكوف كان يعمل مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن جينادي تشيستياكوف، مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، توفي نتيجة حادث.وقالت ممثلة وزارة الداخلية الأوكرانية، ماريانا ريفا، عبر قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "بحسب المعلومات التي جاءت من الشرطة وفريق التحقيق الذي وصل إلى مكان المكالمة، فقد كان انفجارا بسبب الإهمال في التعامل مع الذخيرة".وتشير المعلومات إلى أن "زالوجني" وصله طرد لمنزله بمناسبة يوم ميلاده مكتوب عليه "يوم ميلاد سعيد" عندما فتحه انفجرت قنبلة في وجهه ومات على الفور.