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إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجاري كرمان إلى 103 وإصابة أكثر من 171

انفجار إيرغان
تفجيرات إيران
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أكدت وكالة تسنيم الإيرانية  ارتفاع حصيلة قتلى انفجاري كرمان في إيران إلى 103 وإصابة أكثر من 171  في حصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات.اضافة اعلان

انفجار كرمان في إيران


وتفصيلا، قُتل 103 أشخاص وأصيب أكثر من 170، اليوم الأربعاء، في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسمية إيرانية.

ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان، جنوب شرق البلاد، أن الانفجارين كانا "هجوما إرهابيا".

تفجير عبوات ناسفة


وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أنه تم تفجير العبوتين في مقبرة كرمان قرب قبر سليماني بأجهزة تحكم عن بعد.

وأضافت الوكالة أن "أحد انفجاري كرمان استهدف القوى الأمنية المنظمة لمراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني".

ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في مقبرة كرمان، على الطريق المؤدي إلى قبر سليماني.

قتلى جراء التدافع


وذكر التلفزيون أن بعض المصابين سقطوا من جراء التدافع عقب الانفجارين، فيما أعلن رئيس جهاز الطوارئ الإيراني عن إعداد 5 مستشفيات لاستقبال مصابي انفجاري كرمان.

فيما نشرت وكالة "مهر" للأنباء مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف الأشخاص إحياء لذكرى سليماني.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران، حيث توجد مقبرة سليماني. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

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