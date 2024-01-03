عشرات القتلى والجرحى.. انفجار قرب قبر قاسم سليماني في كرمان الإيرانية

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لقي نحو 50 شخصًا مصرعهم اليوم الأربعاء جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قائدفيلق القدس بالحرس الثوري سابقًا قاسم سليماني في محافظة كرمات الإيرانية. اضافة اعلان





انفجار قرب قبر قاسم سليماني في كرمان الإيرانية



قتلى في هجوم إرهابي في إيران



#انفجار #فيديو pic.twitter.com/JpgrboqtNh عشرات القتلى والجرحى.. انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سلـ.ـيماني في محافظة كرمان في إيران، دون أن تعرف الأسباب حتى الآن. ويتزامن هذا الانفجار مع الذكرى السنوية الـ4 لمقتل سلـ.ـيماني. #ايران January 3, 2024

وأفاد التلفزيون الرسمي في طهران، أن نحو 60 شخصا أصيبوا في الانفجارين، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني بضربة جوية أمريكية في العراق.ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان القول إن الانفجارين كانا "هجوما إرهابيا".وحسب "العربية"، فقد نسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد سليماني.ونشرت وكالة مهر للأنباء في وقت سابق اليوم مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.وكان دوي انفجارين سمعا قرب مرقد اللواء الإيراني، قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، الأربعاء، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.