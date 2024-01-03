الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عشرات القتلى والجرحى.. انفجار قرب قبر قاسم سليماني في كرمان الإيرانية

6464
انفجار ضخم بإيران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لقي نحو 50 شخصًا مصرعهم اليوم الأربعاء جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قائدفيلق القدس بالحرس الثوري سابقًا قاسم سليماني في محافظة كرمات الإيرانية.اضافة اعلان

انفجار قرب قبر قاسم سليماني في كرمان الإيرانية

وأفاد التلفزيون الرسمي في طهران، أن نحو 60 شخصا أصيبوا في الانفجارين، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني بضربة جوية أمريكية في العراق.

قتلى في هجوم إرهابي في إيران

ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان القول إن الانفجارين كانا "هجوما إرهابيا".
وحسب "العربية"، فقد نسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد سليماني.
ونشرت وكالة مهر للأنباء في وقت سابق اليوم مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.
وكان دوي انفجارين سمعا قرب مرقد اللواء الإيراني، قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، الأربعاء، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

اقرأ أيضا

سبب يفوق الوصف.. لحظة انفجار كبير في كوريا الجنوبية

أول تعليق رسمي من لبنان على "تفجير الضاحية"

شاهد.. استهداف سيارة بالضاحية الجنوبية في بيروت بصاروخ من طائرة للاحتلال

انفجارات غامضة تهز مدينة نيويورك الأمريكية

والكشف عن جنسياتهم.. تفكيك شبكة لإغراق المدارس بالمواد المخدرة في دولة خليجية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منشأة نووية بريطانيا 9:51 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الطاقة الذرية: إيران تعيد تسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب

واردات الخليج 7:34 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

من بينها 5 دول خليجية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول عن مواطني 33 دولة

حريق 6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

حريق هائل يلتهم خزانات مصفاة إيرانية

اقرأ أيضا

حريق طائرة
5:15 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

مصرع خمسة أشخاص في تصادم طائرتين في مطار هانيدا الياباني

الزلزال المدمر في اليابان
4:08 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

دمار هائل.. شاهد الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق في اليابان بسبب الزلزال

زلزال
3:38 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

بقوة 5,1 ريختر.. هزة أرضية تضرب المغرب

5707301
1:16 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

على متنها 400 راكب.. حريق في طائرة بالعاصمة اليابانية طوكيو

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
4:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

الضمان الاجتماعي
4:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. طريقة إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات

تفويض السيارة - الجوازات
2:14 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:31 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445