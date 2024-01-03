القصة الكاملة لانفجاري إيران: "تفجير حقيبتين عن بعد وارتفاع الضحايا لـ188 قتيلا"

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ارتفعت حصيلة الانفجارين اللذين وقعا قرب قبر قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، إلى 188 قتيلا، بحسب مدير الطوارئ الإيراني.





الانفجاران وقعا بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني: اضافة اعلان



الحكومة الإيرانيةتفتح تحقيقا بشأن الانفجارين:



تفجير حقيبتين عن بعد:



وقع الانفجاران بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني بسبب ضربة جوية أميركية في العراق.من جهته، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "سنرسل إلى كرمان فريقا لاجراء تحقيق ميداني في هذا العمل الإرهابي" حيث أكدت مصادر إيرانية، فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين".وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: "كان هناك حقيبتان من القنابل عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي هذه الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد".وأوضحت أن الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.